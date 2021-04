MEF, emissione dual tranche di BTP per 12 miliardi di euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti i risultati dell’emissione tramite sindacato di un nuovo benchmark BTP a 50 anni e della riapertura del BTP a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028. Il regolamento delle operazioni è fissato per il 14 aprile. Nel primo caso, il titolo ha scadenza il primo marzo 2072, godimento 1 marzo 2021 e tasso annuo del 2,15%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 5 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,467 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione del 2,179%. Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028 e cedola 0,25%, l’importo emesso è stato pari a 7 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noti i risultati dell’tramite sindacato di un nuovo benchmark BTP a 50 anni e della riapertura del BTP a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028. Il regolamento delle operazioni è fissato per il 14 aprile. Nel primo caso, il titolo ha scadenza il primo marzo 2072, godimento 1 marzo 2021 e tasso annuo del 2,15%, pagato in due cedole semestrali. L’importo emesso è stato pari a 5di. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,467 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’del 2,179%. Per quanto riguarda la riapertura dell’attuale BTP benchmark a 7 anni con scadenza 15 marzo 2028 e cedola 0,25%, l’importo emesso è stato pari a 7di. Il titolo è stato collocato al prezzo di ...

