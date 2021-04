Killer in scooter e mascherina | così i pm provano ad identificarlo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Stivaletti, pantalone nero, giubbotto dello stesso colore. Casco integrale. Sciarpa e. E poi un modo strano di guidare lo scoter. Dritto, teso. Si tratta certamente di un uomo alto. Ed è sempre solo. Eccolo ilinsospettabile della camorra che gira su unodi cilindrata media, che non dà nell’occhio e che avrebbe commesso un omicidio e un tentato omicidio. La Dda di Napoli e la Squadra Mobile partenopea hanno deciso di diffondere le immagini di due circuiti di sorveglianza per identificare l’assassino che ha fatto fuoco in due occasioni a San Giorgio a Cremano, comune a ridosso di Napoli. Secondo gli investigatori è la stessa persona e non ha ancora un nome. Sarebbe responsabile dell’omicidio di Raffaele Gallo, ucciso il 16 giugno del 2020 in via Luca Giordano a San Giorgio a ...