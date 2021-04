Juventus-Napoli | è tornato Dybala! Sassuolo orgoglioso | ma l’Inter non sbaglia

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel pomeriggio di mercoledì i recuperi die Inter-, due gare di Serie A piuttosto importanti per decidere la lotta per i primi posti in classifica. La gara più attesa era sicuramente, rinvio dello scorso 4 ottobre. All’Allianz di Torino la sfida è stata piuttosto equilibrata, ma segnata dal predominio dei bianconeri, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

2 - 1 13' Cristiano Ronaldo (J), 73' Dybala (J), 90' rig. Insigne (N)(4 - 4 - 2): Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69' McKennie), Bentancur, ...2 Proprio mentre Lorenzo Insigne si preparava a scendere in campo col suoall' Allianz Stadium contro la, il suo agente incontrava la dirigenza del Milan , come riportato da Sky Sport . Una 'visita di cortesia', come viene definita dagli uomini mercato ...TORINO. Tre punti, due gol e un sospiro di sollievo grande come la Champions. La Juventus di Andrea Pirlo si prende tutto nello spareggio contro il Napoli, tornando alla vittoria e dando un segnale di ...C’è stata poca storia nel match del recupero della terza giornata tra Juventus e Napoli. I bianconeri dominano gli azzurri per lunghi tratti del match andando a segno con un gol per tempo (Ronaldo e ...