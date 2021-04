Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel recupero della 28^ giornata, l'Inter affronta il Sassuolo con l'obiettivo di allungare in vetta. Conte sceglie Gagliardini e Darmian al posto degli squalificati Brozovic e Bastoni. Torna De Vrij, Lautaro affianca Lukaku in avanti. De Zerbi conferma gli 11 dell'ultima sfida, con Raspadori unica punta, supportato dal tridente Traoré-Djuricic-Boga. Diretta su DAZN 1 alle 18.45 (canale 209 di Sky).Le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. ConteSassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel recupero della 28^ giornata, l'affronta ilcon l'obiettivo di allungare in vetta. Conte sceglie Gagliardini e Darmian al posto degli squalificati Brozovic e Bastoni. Torna De Vrij, Lautaro affianca Lukaku in avanti. De Zerbi conferma gli 11 dell'ultima sfida, con Raspadori unica punta, supportato dal tridente Traoré-Djuricic-Boga. Diretta su DAZN 1 alle 18.45 (canale 209 di Sky).Le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Obiang, Maxime Lopez; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi ITA Sport Press.

