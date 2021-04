Il SofaGate dimostra che per Erdogan non c’è posto in Europa Scrive Gancia Lega

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen trattata come una presenza marginale per la quale non è nemmeno prevista una sedia. È successo ieri ad Ankara, durante l’incontro con il presidente turco Recep Tayypin occasione di una visita ufficiale alla quale ha partecipato anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “Le donne sono le nostre madri”, ama ripetere il presidente turco, per sottolineare quanto le rispetti e le consideri. Ma evidentemente devono saper stare al loro. Senza distinzione: persino se sono al vertice di un’istituzione come l’Unione europea. Dopo il ritiro dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne,, ancora una volta con i fatti, la sua considerazione della figura femminile. Nella storia recente,...