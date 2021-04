Google Pixel Buds A svelati nella prima presunta immagine ufficialeHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Google è stata molto attiva nelle ultime ore: oltre ad aver annunciato l’arrivo in Italia del Nest Hub 2, ha iniziato ad inviare un’email informativa sulle funzionalità in arrivo per i suoi dispositivi. Un’immagine contenuta in questa mail ha catturato l’attenzione perché sembra apparentemente mostrare il prossimo modello di auricolari Pixel Buds. In corrispondenza della voce ”accessori” sono infatti rappresentati auricolari inseriti nella custodia di ricarica che richiamano molto da vicino gli attuali Pixel Buds di seconda generazione, ma dai quali si discostano per alcuni particolari. La colorazione è inedita, è un verde più scuro del Quiet Mint degli attuali Pixel Buds; inoltre il LED sulla custodia di ricarica è stato spostato ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021)è stata molto attiva nelle ultime ore: oltre ad aver annunciato l’arrivo in Italia del Nest Hub 2, ha iniziato ad inviare un’email informativa sulle funzionalità in arrivo per i suoi dispositivi. Un’contenuta in questa mail ha catturato l’attenzione perché sembra apparentemente mostrare il prossimo modello di auricolari. In corrispondenza della voce ”accessori” sono infatti rappresentati auricolari inseriticustodia di ricarica che richiamano molto da vicino gli attualidi seconda generazione, ma dai quali si discostano per alcuni particolari. La colorazione è inedita, è un verde più scuro del Quiet Mint degli attuali; inoltre il LED sulla custodia di ricarica è stato spostato ...

