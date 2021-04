Gagliardini - Vecino, il dubbio di Conte. De Zerbi senza tanti big (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non chiamatelo Scansuolo, ma certamente la squadra di De Zerbi si presenta a Milano per il recupero della 28esima giornata con una formazione largamente rimaneggiata. Il tecnico bresciano ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non chiamatelo Scansuolo, ma certamente la squadra di Desi presenta a Milano per il recupero della 28esima giornata con una formazione largamente rimaneggiata. Il tecnico bresciano ha ...

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 36 Darmian, 9… - InterFenway : Non è giusto, non è davvero giusto. È un UMILIAZIONE per Stefano Sensi, un giocatore vero a differenza dei cessi co… - sportli26181512 : Gagliardini-Vecino, il dubbio di Conte. De Zerbi senza tanti big: Gagliardini-Vecino, il dubbio di Conte. De Zerbi… - Gazzetta_it : Inter-Sassuolo, #Gagliardini - #Vecino il dubbio di #Conte. #DeZerbi senza tanti big - IMperialinter : @frango0o A parte gli scherzi dobbiamo vendere Perisic Gagliardini Vecino e tutta la primavera tranne Fonseca -