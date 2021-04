Chi è Wendy di Ti spedisco in convento (bio e fotogallery) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Wendy di Ti spedisco in convento (versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono in convento per il reality tv trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 4 aprile 2021 (qui la scheda completa del programma). Chi è Wendy Wendy, il cui vero nome è Martina, è la più giovane del gruppo: ha 18 anni e vive a Bibbiano, paese in provincia di Reggio Emilia. Attualmente è disoccupata, anche perché ama svegliarsi all’ora di pranzo. Nonostante abbia un animo punk, è una ragazza chiusa introversa e si definisce asociale e spesso si isola dal resto del mondo. È presente sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove vanta circa 20mila follower. fotogallery first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 7 aprile 2021)di Tiin(versione italiana dello show britannico Bad Habits, Holy Orders) è una delle cinque ragazze che si rinchiudono inper il reality tv trasmesso in Italia da Real Time a partire dal 4 aprile 2021 (qui la scheda completa del programma). Chi è, il cui vero nome è Martina, è la più giovane del gruppo: ha 18 anni e vive a Bibbiano, paese in provincia di Reggio Emilia. Attualmente è disoccupata, anche perché ama svegliarsi all’ora di pranzo. Nonostante abbia un animo punk, è una ragazza chiusa introversa e si definisce asociale e spesso si isola dal resto del mondo. È presente sui social, in particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove vanta circa 20mila follower.first appeared on Ascolti Tv Blog.

