Centro vaccinale al CUS di Dalmine: collaborazione tra Habilita e Asst Bergamo Ovest (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prende il via lunedì 12 aprile presso il Centro vaccinale allestito al Centro Sportivo Universitario di Dalmine di via Verdi, la collaborazione di Habilita con il personale di Asst Bergamo Ovest. Già il giorno dell’inaugurazione della struttura, lo scorso 15 marzo, il presidente di Habilita Roberto Rusconi aveva dichiarato: “Siamo pronti a fare la nostra parte”. A Dalmine saranno 3 le linee di vaccinazione gestite direttamente da Habilita che mette a disposizione il proprio personale sanitario (17 medici e diversi infermieri) che ruoterà su diversi turni per garantire una copertura costante per i prossimi due mesi. L’accordo prevede che Habilita vaccini quotidianamente ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Prende il via lunedì 12 aprile presso ilallestito alSportivo Universitario didi via Verdi, ladicon il personale di. Già il giorno dell’inaugurazione della struttura, lo scorso 15 marzo, il presidente diRoberto Rusconi aveva dichiarato: “Siamo pronti a fare la nostra parte”. Asaranno 3 le linee di vaccinazione gestite direttamente dache mette a disposizione il proprio personale sanitario (17 medici e diversi infermieri) che ruoterà su diversi turni per garantire una copertura costante per i prossimi due mesi. L’accordo prevede chevaccini quotidianamente ...

