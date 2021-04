Catherine Zeta-Jones svela i segreti del suo longevo matrimonio con Michael Douglas

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono sposati da quasi ventun’anni, hanno due figli, eppure Catherine Zeta-Jones, 51 anni e Michael Douglas, 76, sono sempre più innamorati. E pensare che all’inizio nessuno scommetteva sulla loro unione, anche per via della differenza età: «Mio marito ha venticinque anni più di me, questo non è un segreto», ha detto l’attrice in una recente intervista a WSJ Magazine. «Ma continuiamo a stare benissimo insieme». Il segreto del loro longevo matrimonio? «Non abbiamo mai perso il nostro senso dell’umorismo e rispettiamo i nostri spazi. Anche noi come tutte le coppie abbiamo alti e bassi. Ma senza mai perdere di vista i nostri punti fermi: amarci e rispettarci».