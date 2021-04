Call of Duty: Warzone, il nuovo aggiornamento nerfa due delle più potenti armi del gioco (Di mercoledì 7 aprile 2021) Call of Duty: Warzone nelle ultime settimane ha visto il fucile tattico AUG e il fucile d'assalto FFAR 1 farla da padroni nelle partite. Professionisti e streamer ha usato queste due armi cercando di battere i record di uccisioni nel battle royale e di conseguenza anche altri giocatori hanno provato la combinazione mortale. Tuttavia, ora sembra che sia stata messa la parola fine, poiché Raven Software ha pubblicato un piccolo aggiornamento che comporta alcuni piccoli, ma potenzialmente significativi, nerf sia per AUG che per FFAR. Queste piccole modifiche si aggiungono all'aggiornamento uscito la scorsa settimana come parte della seconda stagione Reloaded, che mirava a nerfare l'AUG aumentando il rinculo. Anche il FFAR è stato modificato, in particolare il suo tempo di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021)ofnelle ultime settimane ha visto il fucile tattico AUG e il fucile d'assalto FFAR 1 farla da padroni nelle partite. Professionisti e streamer ha usato queste duecercando di battere i record di uccisioni nel battle royale e di conseguenza anche altri giocatori hanno provato la combinazione mortale. Tuttavia, ora sembra che sia stata messa la parola fine, poiché Raven Software ha pubblicato un piccoloche comporta alcuni piccoli, ma potenzialmente significativi, nerf sia per AUG che per FFAR. Queste piccole modifiche si aggiungono all'uscito la scorsa settimana come parte della seconda stagione Reloaded, che mirava are l'AUG aumentando il rinculo. Anche il FFAR è stato modificato, in particolare il suo tempo di ...

