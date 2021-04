Banche, ancora attive moratorie per 173 miliardi (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Le moratorie tuttora attive sui prestiti ammontano a circa 173 miliardi di euro, a fronte di 1,6 milioni di sospensioni accordate. Superano quota 152 miliardi di euro le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono invece i 22,6 miliardi di euro, su 1.772 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 aprile 2021) (Teleborsa) – Letuttorasui prestiti ammontano a circa 173di euro, a fronte di 1,6 milioni di sospensioni accordate. Superano quota 152di euro le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso Garanzia Italia di SACE i volumi dei prestiti garantiti raggiungono invece i 22,6di euro, su 1.772 richieste ricevute. Sono i principali risultati della rilevazione effettuata dalla task force costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria ...

Ultime Notizie dalla rete : Banche ancora Banche, ancora attive moratorie per 173 miliardi Per quanto riguarda le PMI , sono ancora attive sospensioni per 126 miliardi, mentre la moratoria ...dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, ...

Btp a 50 anni, domanda boom. Borse rassicurate dall'Ema ... al termine del secondo vertice dei ministri e dei governatori delle banche centrali del gruppo ... L' euro - dollaro è ancora in recupero e il cambio si avvicina a 1,19. Fra le materie prime è poco ...

Banche, ancora attive moratorie per 173 miliardi Il Messaggero Coronavirus, Visco "Ritiro misure di supporto sia graduale e mirato" ROMA (ITALPRESS) - "Nelle circostanze attuali ancora incerte" é necessario che "la maggior parte delle misure di supporto restino in vigore, il ritiro non é imminente, si intravedono rischi potenziali ...

Bond, l’alto rendimento piace più di tutti Le previsioni di una ripresa economica e i timori di un aumento dell’inflazione pesano sul reddito fisso globale. Le emissioni più rischiose, intanto, proseguono con il passo tenuto nella seconda part ...

