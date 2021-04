Astrazeneca, l’Ema: “Trombosi rare sono un possibile effetto collaterale, non dimostrato nesso con l’età. Nessuna restrizione all’uso” (Di mercoledì 7 aprile 2021) I “coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine” sono un “possibile effetto collaterale molto raro” del vaccino Astrazeneca. È questa la conclusione a cui è arrivata l’Agenzia europea del farmaco al termine di settimane di verifiche e controlli sul siero anti-Covid della casa anglo-svedese dopo che in diversi Paesi europei sono stati accertati casi di Trombosi cerebrali conseguenti alla somministrazione. La direttrice dell’Agenzia, Emer Cooke, ha spiegato in conferenza stampa che al momento “non è dimostrato alcun nesso con l’età”, ma ha ribadito che si tratta di eventi rarissimi che non intaccano il rapporto rischi-benefici del vaccino. “Covid-19 è una malattia molto seria con alti tassi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) I “coaguli di sangue combinati con bassi livelli di piastrine”un “molto raro” del vaccino. È questa la conclusione a cui è arrivata l’Agenzia europea del farmaco al termine di settimane di verifiche e controlli sul siero anti-Covid della casa anglo-svedese dopo che in diversi Paesi europeistati accertati casi dicerebrali conseguenti alla somministrazione. La direttrice dell’Agenzia, Emer Cooke, ha spiegato in conferenza stampa che al momento “non èalcuncon”, ma ha ribadito che si tratta di eventi rarissimi che non intaccano il rapporto rischi-benefici del vaccino. “Covid-19 è una malattia molto seria con alti tassi di ...

