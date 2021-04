Assume un sicario sul darkweb: voleva sfregiare la ex (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un quarantenne lombardo, funzionario ed esperto informatico per una grossa azienda, aveva assoldato un “assassins” o “hitman” sul darkweb affinché sfregiasse la sua ex compagna con l’acido e la lasciasse su una sedia a rotelle. L’uomo aveva già dato un anticipo in bitcoin. È la prima volta in assoluto, come riporta Skytg24, che le forze dell’ordine riescono a individuare e sgominare tempestivamente un progetto simile sul darkweb. A fare partire le indagini, è stata una segnalazione dell’Interpol, che era riuscita ad acquisire delle conversazioni in merito a un grave delitto su commissione. E così la polizia postale italiana, insieme alla squadra mobile, è riuscita ad individuare il mandante e arrestarlo, riuscendo perciò a fermarlo in tempo, prima che accadesse l’irreparabile. Anche la vittima è stata identificata e posta immediatamente al ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un quarantenne lombardo, funzionario ed esperto informatico per una grossa azienda, aveva assoldato un “assassins” o “hitman” sulaffinché sfregiasse la sua ex compagna con l’acido e la lasciasse su una sedia a rotelle. L’uomo aveva già dato un anticipo in bitcoin. È la prima volta in assoluto, come riporta Skytg24, che le forze dell’ordine riescono a individuare e sgominare tempestivamente un progetto simile sul. A fare partire le indagini, è stata una segnalazione dell’Interpol, che era riuscita ad acquisire delle conversazioni in merito a un grave delitto su commissione. E così la polizia postale italiana, insieme alla squadra mobile, è riuscita ad individuare il mandante e arrestarlo, riuscendo perciò a fermarlo in tempo, prima che accadesse l’irreparabile. Anche la vittima è stata identificata e posta immediatamente al ...

