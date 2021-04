Arresto Navalny | Amnesty e Bill Browder difendono l’oppositore

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il finanziere e attivista britannicoe l’organizzazione per i diritti umaniInternational si sono mobilitati in difesa delrusso Aleksejha chiesto all’UE di imporre ulteriori sanzioni contro gli alleati di Putin per l’avvelenamento e l’di. Ancheha inviato una lettera al Cremlino per chiedere il rilascio

Ultime Notizie dalla rete : Arresto Navalny

Nel frattempo ha approntato delle difese per via della protesta di solidarietà che i sostenitori dihanno programmato per oggi. Le proteste scatenate all'indomani del suosono state ...... come sanno anche i semplici appassionai di James Bond, evitano l'contemporaneo di uno 007 ...in Inghilterra nel tentativo di uccidere il traditore Sergei Skripal e in Russia nel caso...Amnesty International e Bill Browder si sono mobilitati in difesa dell'oppositore russo Aleksej Navalny, condannandone l'arresto.Lui parla di tubercolosi contratta nella colonia penale. Impedito ai suoi medici di vederlo. "Nessun detenuto ha privilegi", dice il Cremlino ...