Aguero, futuro in Inghilterra? Due top club preparano il super colpo di mercato (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da una settimana è diventato ufficiale: il Manchester City e Sergio Aguero divideranno le loro strade al termine di questa stagione. Dopo 10 lunghi anni si interrompe un sodalizio che è fruttato ben quattro titoli. Non è detto, però, che il giocatore argentino debba lasciare la Premier League: infatti, il campionato inglese sembra essere particolarmente gradito al Kun e i club locali, a loro volta, ricambiano sentitamente questo affetto. Verrebbe da pensare così, stando a quanto riportato dai media inglesi.caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623" Aguero (getty images)/captionDUELLOSecondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Aguero potrebbe rimanere in Inghilterra. Semplicemente sposterebbe la sua base da Manchester a Londra. Nella capitale del Regno Unito avrebbe due ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da una settimana è diventato ufficiale: il Manchester City e Sergiodivideranno le loro strade al termine di questa stagione. Dopo 10 lunghi anni si interrompe un sodalizio che è fruttato ben quattro titoli. Non è detto, però, che il giocatore argentino debba lasciare la Premier League: infatti, il campionato inglese sembra essere particolarmente gradito al Kun e ilocali, a loro volta, ricambiano sentitamente questo affetto. Verrebbe da pensare così, stando a quanto riportato dai media inglesi.caption id="attachment 1067601" align="alignnone" width="1623"(getty images)/captionDUELLOSecondo quanto riportato dal Daily Telegraph,potrebbe rimanere in. Semplicemente sposterebbe la sua base da Manchester a Londra. Nella capitale del Regno Unito avrebbe due ...

Advertising

ItaSportPress : Aguero, futuro in Inghilterra? Due top club preparano il super colpo di mercato - - MomentiCalcio : Futuro Aguero, il giocatore vuole restare in Inghilterra: Chealsea e Tottenham si fanno avanti - MCalcioNews : Il futuro di Aguero può essere in Premier: Tottenham e Chelsea le ipotesi - zazoomblog : Calciomercato Juventus Aguero ha scelto il suo futuro - #Calciomercato #Juventus #Aguero - sportli26181512 : Il futuro di Aguero: c'è una pista da escludere: Fra le tante destinazioni possibili per Sergio Aguero, che a...… -

Ultime Notizie dalla rete : Aguero futuro CMIT TV | Calciomercato Juventus, l'annuncio: 'Con Ronaldo è finita al 100%' ... intermediario di mercato, per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo e del possibile addio alla Juventus al termine della stagione. Ma non solo. Focus anche sulle situazioni di Messi e Aguero. Ecco ...

Dembélé infiamma la Liga: Cholo, Rambo e Zizou in 3 punti Ha un futuro serio perché adesso ha una società seria a capo, perché ha un allenatore intelligente ... Aguero etc etc), a quel punto il Barcellona potrebbe essere un cliente scomodo anche sul campo ...

Futuro Aguero, il giocatore vuole restare in Inghilterra: Chealsea e Tottenham si fanno avanti Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph il futuro di Sergio Aguero, che lascerà a fine stagione il Manchester City, potrebbe essere ancora in Premier League. L’argentino infatti sarebbe disposto a ...

L’Inter può avere un futuro americano Per il futuro, secondo Milano Finanza, prende corpo l’ipotesi di una Spac (Special Purpose Acquisition Companies), società finalizzata all’acquisizione di un business già esistente L’Inter è ad un mom ...

... intermediario di mercato, per parlare deldi Cristiano Ronaldo e del possibile addio alla Juventus al termine della stagione. Ma non solo. Focus anche sulle situazioni di Messi e. Ecco ...Ha unserio perché adesso ha una società seria a capo, perché ha un allenatore intelligente ...etc etc), a quel punto il Barcellona potrebbe essere un cliente scomodo anche sul campo ...Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph il futuro di Sergio Aguero, che lascerà a fine stagione il Manchester City, potrebbe essere ancora in Premier League. L’argentino infatti sarebbe disposto a ...Per il futuro, secondo Milano Finanza, prende corpo l’ipotesi di una Spac (Special Purpose Acquisition Companies), società finalizzata all’acquisizione di un business già esistente L’Inter è ad un mom ...