“A Maria no”. Tina Cipollari corrono le voci di matrimonio con Vincenzo. Ma spunta un retroscena sulla conduttrice che spiazza tutti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tina Cipollari sarebbe assente da due registrazioni consecutive e non si è scoperta la motivazione di questa decisione. Tante le chiacchiere e i dubbi al punto che c’è in rete chi, addirittura, ha paventato la possibilità che possa lasciare il programma, cosa che però non ha trovato assolutamente conferme. Quando aveva dovuto rispettare la quarantena si era collegata dalla sua abitazione per non mancare all’appuntamento televisivo. Stavolta non è stato così e allora i timori sono stati maggiori. “Ogni volta che manca Tina prendo consapevolezza sul perché guardo ancora questo programma: per lei. Senza di lei noia pura. Soprattutto ultimamente che non ci sono personaggi interessanti o quantomeno piacevoli”, “Tina dove sei?”, “Tina, ci manchi come l’aria”. Staremo a vedere se Maria De ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)sarebbe assente da due registrazioni consecutive e non si è scoperta la motivazione di questa decisione. Tante le chiacchiere e i dubbi al punto che c’è in rete chi, addirittura, ha paventato la possibilità che possa lasciare il programma, cosa che però non ha trovato assolutamente conferme. Quando aveva dovuto rispettare la quarantena si era collegata dalla sua abitazione per non mancare all’appuntamento televisivo. Stavolta non è stato così e allora i timori sono stati maggiori. “Ogni volta che mancaprendo consapevolezza sul perché guardo ancora questo programma: per lei. Senza di lei noia pura. Soprattutto ultimamente che non ci sono personaggi interessanti o quantomeno piacevoli”, “dove sei?”, “, ci manchi come l’aria”. Staremo a vedere seDe ...

giuppyyyyyy85 : #midissocio perché ho paura che tina mi quereli perché uso la sua frase ciao Maria io esco #gregorelli #eligreg - lucasprezioso : Ho visto finalmente #lolchirideèfuori molto bello, divertente, spassoso, easy, certe battute mi hanno fatto spaccar… - TomellisW : RT @la_seriale: MARIA MA ALMENO DACCI QUALCHE NOTIZIA DI TINA, METTILA IN COLLEGAMENTO, DICCI QUALCOSA.. LO VEDI CHE STAI PERDENDO PUNTI? #… - uedooc : RT @uedooc: Tina: 'Maria io sono stanca di sentire questa donna che fa i guai da sola e poi se la prende con me. Io commento quello che acc… - ciccio_co : Mi turba il fatto che ormai Gemma sia un personaggio talmente rilevante che per Maria è sufficiente per portare ava… -