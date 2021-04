Yahoo Answers verrà chiuso per sempre il 4 maggio: è la fine di un'era (Di martedì 6 aprile 2021) Gli utenti avranno anche tempo fino al 30 giugno per richiedere i propri dati, altrimenti non saranno più accessibili Addio al portale delle domande spesso sbagliate e delle risposte a volte ancora peggiori Leggi su it.mashable (Di martedì 6 aprile 2021) Gli utenti avranno anche tempo fino al 30 giugno per richiedere i propri dati, altrimenti non saranno più accessibili Addio al portale delle domande spesso sbagliate e delle risposte a volte ancora peggiori

trash_italiano : Dopo 16 anni chiude per sempre Yahoo Answers - ilpost : Yahoo Answers chiuderà definitivamente il 4 maggio - RoraFire : RT @brmic169: Raga ma veramente chiuderanno Yahoo answers ? In poche parole tutti i problemi di fisica che non sapevo fare trovavano la ris… - bacistaellari : RT @sonotipoemily: come stai? ? bene ? così così ? male ¦ STANNO PER CHIUDERE YAHOO ANSWERS E IO NON POTRÒ PIÙ COPIRAE LE RISPOSTE DI 13 A… - ferraiolia : RT @landofaII: Voglio ricordare Yahoo Answers così. Addio, compagno di mille avventure #YahooAnswers -

Ultime Notizie dalla rete : Yahoo Answers Le domande più assurde fatte su Yahoo Answers Yahoo Answers ? lo storico servizio di domande e risposte gestito dall'ex numero uno dei motori di ricerca ? sta per chiudere i battenti . L'annuncio è arrivato dagli stessi gestori e campeggia in ...

Yahoo Answers chiude e se ne va un pezzo di web: le domande più assurde Il prossimo 4 maggio Yahoo Answers chiude i battenti lasciando orfane di risposta milioni di utenti: le domande pi assurde. Il 28 giugno del 2005, Yahoo decide di mettere a disposizione di tutti gli utenti web la sua ...

