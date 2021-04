Viabilità Roma Regione Lazio del 06-04-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 aprile 2021)6 APRILEORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE COMPLICATA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, A CAUSA DI DUE INCIDENTI IL TRAFFICO E’ INFATTI FORTEMENTE CONGESTIONATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E LA RUSTICA; NELLO SPECIFICO IL PRIMO INCIDENTE E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO LA RUSTICA, IL SECONDO TRA CASILINA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE PER CURIOSI TRA NOMENTANA E LA RUSTICA. RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE, PROPRIO A CAUSA DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIO NE SUL RACCORDO ABBIAMO CODE A PARTIRE DA TORRENOVA. SULLA FLAMINIA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN ...