Variante giapponese | è allarme | ‘Resiste al vaccino e mette a rischio le terapie intensive’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 aprile 2021) Una nuovaCovid sta innalzando la soglia di preoccupazione in Giappone, dove si è diffusa “Eek”. Questa nuovaspaventa perché sembra sfuggire agli anticorpi generati dal Coronavirus oltre ad essere immune ai vaccini sviluppati fin ora. La, ora come ora, riguarda solamente il Giappone: a Tokyo il 70% dei pazienti ricoverati a marzo per Covid è risultato infettato dal virus mutato. Lasembra essersi sviluppata autonomamente in Giappone, nessuno dei contagiati infatti aveva viaggiato o incontrato qualcuno proveniente dall’estero. Ciò che allarma la preoccupazione è la nuova impennata di contagi che sta riguardando principalmente la città di Osaka (oltre a Hyogo e Miyahi). Tra i vari problemi che comporterebbe questacomplessa c’è ...