Traffico Roma del 06-04-2021 ore 11 | 30

(Di martedì 6 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati l’ascolto generalmente scorrevolesulle strade dinormalizzata la circolazione anche sul Raccordo Anulare e sul tratto Urbano dell’a24 in città un incidente nei sottovia Ignazio Guidi sta causando rallentamenti in direzione di Porta Pia Per il resto non vi sono al momento segnalazioni di particolari problemi soltanto qualche rallentamento perintenso su via Cilicia in direzione di San Giovanni in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula e per Molte strade del quartiere di abilità è cambiata e montagna sono chiusa alraccomandiamo di prestare attenzione alla segnaletica e ricordiamo che i capolinea degli autobus in piazzale agricoltura sono spostati provvisoriamente in piazzale Don Luigi Sturzo emergenza covid dopo il ...