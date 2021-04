Tensione e scontri alle proteste anti-chiusure davanti a Montecitorio

(Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Momenti di altanel pomeriggio dav, contra i manifeste le forze dell'ordine schierate in assettosommossa. A manifestare davla Camera c'erano da alcune ore diverse categorie di esercenti commerciali le cui attività sono ancora chiuse per le normeCovid, tra cui ristor, palestre, ambul. Avvistata anche qualche bandiera blu di Italexit, il movimento del senatore ex M5S Gianluigi Paragone, e un manifestante con il copricapo di pelo, le corna e il viso dipinto col tricolore italiano che richiamava uno dei capi dell'assalto di gennaio al Congresso Usa. Protesta degenerata Mentre nelle prime fase della manifestazione la situazione sembrava tranquilla, ...

A Roma in particolare ci sono stati momenti di altadavanti Montecitorio , contra i manifestanti e le forze dell'ordine, schierate in assetto anti sommossa. A manifestare sono ...Prima i cori 'buffoni' e 'libertà' poi il lancio di un fumogeno e di alcuni oggetti, infine il tentativo di sfondare il cordone delle polizia davanti alla Camera. Momenti dia piazza Montecitorio durante la manifestazione di diverse categorie di commercianti i cui negozi sono chiusi per via delle norme anti Covid. Le forze dell'ordine hanno respinto i ...Momenti di alta tensione davanti Montecitorio, con scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine, schierate in assetto anti sommossa. Davanti la Camera, da alcune ore, sono diverse categorie di es ...Roma, 6 apr (Adnkronos) - "La preoccupazione c'è, la tensione è alta. Siamo consapevoli che bisogna riaprire in sicurezza e che bisogna dare i ristori. Al Senato c'è il Dl sostegni, sono previste molt ...