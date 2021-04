Tassa sulle multinazionali: Stati Uniti aprono purché sia “minima” (Di martedì 6 aprile 2021) Gli Stati Uniti invertono rotta sul tema del fisco ed aprono ad una Tassa globale sulle società multinazionali, purché sia “minima”, con l’obiettivo di far guerra ai cosiddetti “paradisi fiscali” e contrastare il dumping fiscale (fiscalità di vantaggio) offerta da alcuni Stati, non ultimi alcuni Paesi europei, per attrarre le grandi Corporates con una Tassazione irrisoria. Il cambio di rotta è stato annunciato dal Presidente americano Joe Biden, sposando la teoria del suo Segretario al Tesoro Janet Yellen, in occasione della riunione del G20, dove si è detto indignato da società come Amazon che si sono spostate in “paradisi fiscali per pagare meno tasse o anche niente. Biden ha annunciato anche una netta inversione di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 aprile 2021) Gliinvertono rotta sul tema del fisco edad unaglobalesocietàsia “”, con l’obiettivo di far guerra ai cosiddetti “paradisi fiscali” e contrastare il dumping fiscale (fiscalità di vantaggio) offerta da alcuni, non ultimi alcuni Paesi europei, per attrarre le grandi Corporates con unazione irrisoria. Il cambio di rotta è stato annunciato dal Presidente americano Joe Biden, sposando la teoria del suo Segretario al Tesoro Janet Yellen, in occasione della riunione del G20, dove si è detto indignato da società come Amazon che si sono spostate in “paradisi fiscali per pagare meno tasse o anche niente. Biden ha annunciato anche una netta inversione di ...

