Roma | Fonseca in bilico | Ajax decisivo per il suo futuro | sondato Conçeicao

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 aprile 2021) La permanenza di Pauloallanon è mai stato così in: il tecnico si giocherà tutto contro l’La Gazzetta dello Sport è sicura: giovedì ad Amsterdam contro l’Paulosi giocherà l’ultima fiche della sua partita a carte. In questi due anni ha raccolto più delusioni che soddisfazioni, la sfida contro l’è l’incrocio che può cambiare molto del suo passato giallorosso. Ma, inevitabilmente, anche molto del suo. Il pareggio in casa del Sassuolo ha lasciato l’amaro in bocca a squadra e società e perché anche al ritorno a Trigoria, nel giorno di Pasqua, il clima non sarebbe stato dei migliori. Alcune ricostruzioni (anche vicine a club e squadra) parlano di un confronto acceso tra un paio di giocatori e Tiago Pinto, ...