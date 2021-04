Premio Amnesty: scelti i 10 cantanti finalisti (Di martedì 6 aprile 2021) Premio Amnesty: ecco le dieci canzoni in lizza: da Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” a Yo Yo Mundi con “Il silenzio che si sente” Sono rappresentate molte generazioni, molti generi musicali e molte tematiche nelle dieci canzoni che Amnesty International Italia e Voci per la Libertà hanno scelto come candidate quest’anno al Premio Amnesty… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021): ecco le dieci canzoni in lizza: da Eugenio Bennato con “W chi non conta niente” a Yo Yo Mundi con “Il silenzio che si sente” Sono rappresentate molte generazioni, molti generi musicali e molte tematiche nelle dieci canzoni cheInternational Italia e Voci per la Libertà hanno scelto come candidate quest’anno al… L'articolo Corriere Nazionale.

TIVOLI - “Quarantena”, al concorso con un brano sul Lockdown Il tiburtino Mirko Mazzitelli, in arte “Solo”, gareggia per il “Premio Web” di “Voci per la libertà”. Le istruzioni per votarlo Il lockdown ha lasciato un segno profondo su tutti noi, ma per Mirko Maz ...

