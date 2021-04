Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” (Di martedì 6 aprile 2021) Forse la scintilla è stata la scoperta della variante “Eek” nei casi testati dall’ospedale di Tokyo. Un elemento che ha creato molta preoccupazione, e non solo in Giappone. Tanto che la Corea del Nord ha deciso che i suoi atleti non parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo che si apriranno il 23 luglio prossimo “per proteggerli dalla crisi sanitaria globale”. Paura della pandemia, Paura del contagio per Pyongyang, che finora non ha mai dichiarato quanti casi di Covid-19 siano stati riscontrati nel Paese. Ufficialmente, nessuno. L’annuncio sembra porre fine alle speranze del presidente sudCoreano Moon Jae-in di cogliere l’occasione per nuovi progressi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Forse la scintilla è stata la scoperta della variante “Eek” nei casi testati dall’ospedale di. Un elemento che ha creato molta preoccupazione, e non solo in Giappone. Tanto che ladelha deciso che inon parteciperannodiche si apriranno il 23 luglio prossimo “perdalla crisi sanitaria globale”.della pandemia,del contagio per Pyongyang, che finora non ha mai dichiarato quanti casi di-19 siano stati riscontrati nel Paese. Ufficialmente, nessuno. L’annuncio sembra porre finesperanze del presidente sudno Moon Jae-in di cogliere l’occasione per nuovi progressi, ...

Advertising

angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - Agenzia_Ansa : Tokyo 2020: la Corea del Nord non parteciperà, per paura del Covid. Sfumano le speranze diplomatiche sudcoreane - matteosalvinimi : “Non abbiate paura”. Sedici anni fa ci lasciava un grande polacco, un uomo che con la sua fede, il suo coraggio, l… - giuseppebmw : @MonellaVagabo16 Mi dispiace dirlo molti in fattore di donne sono analfabeti guardano solo la copertina del libro s… - A_A_ileen : RT @fattoquotidiano: Paura del Covid: la Corea del Nord non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi di Tokyo. “Vogliamo proteggerli” https://t… -