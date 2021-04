Passato al femminile (Di martedì 6 aprile 2021) Jorge Ibargüengoitia ha imposto un genere insolito: la ricostruzione di fatti reali trattati con saggia distanza, un’indignazione sconfortata ma quasi allegra che manipola linguaggi giudiziari, burocratici, giornalistici. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 6 aprile 2021) Jorge Ibargüengoitia ha imposto un genere insolito: la ricostruzione di fatti reali trattati con saggia distanza, un’indignazione sconfortata ma quasi allegra che manipola linguaggi giudiziari, burocratici, giornalistici. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Passato femminile Passato al femminile Jorge Ibargüengoitia Le morte La Nuova frontiera, 173 pagine, 15 euro Torna la traduzione dell'indimenticato Angelo Morino di un romanzo tipico dello scrittore messicano scomparso nel 1983 in un ...

Super Jacobs: è l'atleta europeo del mese ... può gioire quindi per questo nuovo riconoscimento, che al femminile premia un'altra sprinter, la ... Incassata una crescita esponenziale nei 60 metri (è passato dal 6.63 dello scorso anno al 6.47 dell'...

Passato al femminile - Goffredo Fofi Internazionale Welch prima donna arbitro in Inghilterra: esordio in League Two HARROGATE (Regno Unito) - Rebecca Welch è diventata lunedì la prima arbitro donna nominata a dirigere una partita della English Football League (EFL). La 37enne nativa di Durham, che in precedenza ha ...

Rebecca Welch è la prima donna arbitro del calcio inglese La 37enne di Durham ha diretto Port Vale-Harrogate di League Two: "Sono al settimo cielo ed estremamente orgogliosa, spero di essere un esempio" ...

HARROGATE (Regno Unito) - Rebecca Welch è diventata lunedì la prima arbitro donna nominata a dirigere una partita della English Football League (EFL). La 37enne nativa di Durham, che in precedenza ha ...