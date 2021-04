Lutto a Uomini e Donne: muore nel sonno la Dama Erica Vittoria Hauser, a soli 44 anni (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovo improvviso e drammatico Lutto a Uomini e Donne: l’ex concorrente del programma, Erica Vittoria Hauser, è morta improvvisamente a 46 anni. La Hauser, modella e lavoratrice nell’ambito dell’arredamento d’interni, aveva partecipato al programma nel 2013 ed era uscita da Uomini e Donne insieme ad Ivano Rotoli, con cui aveva avuto una relazione di qualche mese. Uomini e Donne aveva da poco già affrontato un altro Lutto, quello di Fabio Donato Saccu, morto a soli 46 anni. Lutto a Uomini e Donne: chi era Erica Vittoria ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Un nuovo improvviso e drammatico: l’ex concorrente del programma,, è morta improvvisamente a 46. La, modella e lavoratrice nell’ambito dell’arredamento d’interni, aveva partecipato al programma nel 2013 ed era uscita dainsieme ad Ivano Rotoli, con cui aveva avuto una relazione di qualche mese.aveva da poco già affrontato un altro, quello di Fabio Donato Saccu, morto a46: chi era...

