LG | la casa coreana dice addio al business degli smartphone

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 6 aprile 2021) LG sta uscendo dal, ha annunciato oggi la società. La decisione “permetterà all’azienda di concentrare le risorse in aree di crescita come componenti per veicoli elettrici, dispositivi connessi, case intelligenti, robotica, intelligenza artificiale e soluzioni-to-, così come piattaforme e servizi“, ha dichiarato LG in un comunicato. I telefoni esistenti rimarranno in vendita, e LGche continuerà a sostenere i suoi prodotti “per un periodo di tempo che varierà a seconda della regione“. La società non ha detto nulla su possibili licenziamenti, tranne che “i dettagli relativi all’occupazione saranno determinati a livello locale“. LG si aspetta di aver completato la chiusura dell’attività entro la fine di luglio di quest’anno. La ...