Kung | il teologo ribelle che contestò l' infallibilità papale Adnkronos 2

(Di martedì 6 aprile 2021) () - Pur privato della cattedra di teologia dogmatica presso la Facoltà di Teologia cattolica dell'Università di Tubinga, dove era professore dal 1960, e del titolo dicattolico, Küng continuò comunque ad essere sacerdote cattolico e ad insegnare presso l'Istituto per la ricerca ecumenica, da lui stesso fondato presso l'ateneo tedesco. Quella contro ilsvizzero fu prima condanna del pontificato di Giovanni Paolo II, assumendo un valore simbolico e dalla vasta eco mediatica perché rivolta ad uno dei più autorevoli protagonisti del Concilio Vaticano II, tanto che diversi settori della Chiesa cominciarono a parlare di clima di restaurazione. Nato a Sursee, in Svizzera, il 19 marzo 1928, Hans Küng dopo gli studi liceali a Lucerna venne ammesso al Pontificium Collegium Germanicum di Roma e studiò filosofia e ...

SkyTG24 : È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa - elespaterlini1 : RT @SkyTG24: È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa - fisco24_info : È morto il teologo Hans Kung: Le sue posizioni teologiche e morali spesso critiche verso la dottrina della Chiesa c… - BettinaHolstein : In dodici giorni se ne sono andati due dei teologi cattolici di lingua tedesca più brillanti e critici. Ad entrambi… - mrjaco83 : RT @SkyTG24: È morto Hans Kung, il teologo che contestò l'infallibilità del Papa -

Hansè morto/'nemico' di Ratzinger: contestò infallibilità del Papa Sui social e in paese si grida già al miracolo tanto da scatenare l'interesse nazionale di media e tv sulla finora "...Era noto in tutto il mondo per le sue posizioni critiche verso alcuni aspetti della dottrina cattolica, tra cui il rifiuto del dogma dell'infallibilità del ...le cui idee e analisi devono fare sempre riflettere la Chiesa, le Chiese, la società, la cultura". E' il tweet diffuso dalla Pontificia Accademia per la Vita sulla morte del teologo svizzero Hans Kung ...