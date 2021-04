Kueng | Ratzinger e la Chiesa da riformare

Leggi su agi

(Di martedì 6 aprile 2021) AGI - Per capire bene il complesso rapporto tra(e come potrebbe essere se non complesso, il rapporto tra due sapienti come loro) qualcuno sostiene che si debba fare un viaggio a Tubinga, cittadina a poca distanza da Stoccarda dove entrambi si trovarono a insegnare teologia, nel medesimo periodo. Periodo che poi erano gli anni '60 che, come si sa, a contestazione dello status quo non hanno mai avuto pari. Tubinga, a dispetto della sua atmosfera serena degna di una città ideale, non solo non faceva eccezione, ma era in testa a quel marasma. Dicono i maligni, a questo punto, che le lezioni cattolicamente correttissime diaffascinassero molti studenti, ma quelle dell'eterodosso suo amico-rivale ne affascinassero ancor di più. C'è della logica, in tutto questo, perché anche senza notare la mascella carismatica ...