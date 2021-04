Italia-Libia. Draghi: "Obiettivo è aumentare interscambio. Momento unico per ricostruire" (Di martedì 6 aprile 2021) "Il prerequisito per procedere con la collaborazione è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservato, la sicurezza dei siti è requisito essenziale. Mi sono state date rassicurazioni importanti durante il nostro incontro" ha sottolineato il premier Italiano. Dabaiba: "Riattivare accordo amicizia 2008. Prevediamo aumento collaborazione energia" Leggi su rainews (Di martedì 6 aprile 2021) "Il prerequisito per procedere con la collaborazione è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservato, la sicurezza dei siti è requisito essenziale. Mi sono state date rassicurazioni importanti durante il nostro incontro" ha sottolineato il premierno. Dabaiba: "Riattivare accordo amicizia 2008. Prevediamo aumento collaborazione energia"

Advertising

pfmajorino : Nancy Porsia e le carte dell'indagine di Trapani: «Altro che Ong: mi hanno intercettata per le mie inchieste sulla… - ManlioDS : L'Italia sarà ancora più grande se la smetteremo di sminuirla per biechi giochi politici o giornalistici. L'Italia… - ilfoglio_it : Il premier italiano incontra il nuovo leader libico, Abdelhamid Dabaiba, che non vuole guardare al passato e alle f… - SI_sinistra : RT @emifittipaldi: La giornalista @nancyporsia, intercettata per mesi senza essere indagata dai pm di Trapani, racconta a @DomaniGiornale i… - falconiofr : RT @francescagraz1: La visita di Draghi in Libia è un cambio di passo. Il premier italiano incontra il nuovo leader libico, Abdelhamid Daba… -