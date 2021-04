Inter, Ranocchia: «Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera» (Di martedì 6 aprile 2021) Il difensore dell’Inter Andrea Ranocchia ha parlato al Matchday Programma in vista di Inter-Sassuolo Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato al Matchday Programme nerazzurro in vista della partita di domani contro il Sassuolo. spogliatoio – «Questo è un grande spogliatoio, uno dei più belli della mia carriera, è un gruppo fantastico. Ci diamo molta forza tra di noi. Una caratteristica che vorrei rubare ai miei compagni? La spensieratezza di Brozovic e la velocità di Hakimi, è un piacere vedere la sua facilità di corsa». AVVERSARIO PIU FORTE – «L’avversario più forte che ho incontrato è un attaccante speciale che ho avuto la fortuna di avere anche come ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Il difensore dell’Andreaha parlato al Matchday Programma in vista di-Sassuolo Andrea, difensore dell’, ha parlato al Matchday Programme nerazzurro in vistapartita di domani contro il Sassuolo.– «è un, uno dei piùmia, è un gruppo fantastico. Ci diamo molta forza tra di noi. Una caratteristica che vorrei rubare ai miei compagni? La spensieratezza di Brozovic e la velocità di Hakimi, è un piacere vedere la sua facilità di corsa». AVVERSARIO PIU FORTE – «L’avversario più forte che ho incontrato è un attaccante speciale che ho avuto la fortuna di avere anche come ...

