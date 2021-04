Inter, negativi tutti i tamponi di ieri: Conte può contare su Barella e Sensi (Di martedì 6 aprile 2021) Buone notizie per l’Inter provenienti da tamponi effettuati ieri sera: nessuna positività è infatti da segnalare. Indiziati speciali erano sicuramente Bastoni, Barella e Sensi, anche alla luce del focolare di Covid scoppiato all’Interno della Nazionale. Un’ottima notizia per Conte che, fatta eccezione del primo (squalificato insieme a Brozovic) potrà averli a disposizione per la sfida contro il Sassuolo in programma domani. Per quanto riguarda la probabile formazione, D’Ambrosio, Darmian e Ranocchia si giocheranno una maglia per affiancare Skriniar e De Vrij. A centrocampo certi Hakimi, Barella stesso ed Eriksen in regia, con Gagliardini favorito su Sensi per sostituire Brozovic. A sinistra, dovrebbe essere confermato Young. In ... Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Buone notizie per l’provenienti daeffettuatisera: nessuna positività è infatti da segnalare. Indiziati speciali erano sicuramente Bastoni,, anche alla luce del focolare di Covid scoppiato all’no della Nazionale. Un’ottima notizia perche, fatta eccezione del primo (squalificato insieme a Brozovic) potrà averli a disposizione per la sfida contro il Sassuolo in programma domani. Per quanto riguarda la probabile formazione, D’Ambrosio, Darmian e Ranocchia si giocheranno una maglia per affiancare Skriniar e De Vrij. A centrocampo certi Hakimi,stesso ed Eriksen in regia, con Gagliardini favorito super sostituire Brozovic. A sinistra, dovrebbe essere confermato Young. In ...

