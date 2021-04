Inter, la nuova idea per la difesa arriva dalla Premier (Di martedì 6 aprile 2021) In queste ore è spuntato un nome nuovo per il mercato dell’Inter, un difensore protagonista in Premier League. L’Inter è alla ricerca di un difensore che possa aumentare il livello del reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte. La prossima estate la squadra nerazzurra andrà incontro a diversi cambiamenti, e molto dipenderà ovviamente da quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 aprile 2021) In queste ore è spuntato un nome nuovo per il mercato dell’, un difensore protagonista inLeague. L’è alla ricerca di un difensore che possa aumentare il livello del reparto difensivo a disposizione di Antonio Conte. La prossima estate la squadra nerazzurra andrà incontro a diversi cambiamenti, e molto dipenderà ovviamente da quello Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Inter : ???? | I M COLLECTION La nuova identità visiva del club vive di contaminazioni: moda, design, entertainment, musica… - Daniele20052013 : Inter, nuova rivale per un difensore - infoitsport : Inter, in quota la nuova sfida: via alle scommesse sui prossimi due scudetti - M_Culurgioni : Comunque a me la nuova maglia dell'#Inter piace (e parecchio) sotto tutti i punti di vista. I puristi non hanno cap… -