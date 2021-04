Garante Privacy | Chi ha subìto furto dati di Fb stia attento ad anomalie sul proprio numero di telefono

(Di martedì 6 aprile 2021) Con riferimento aidi circa 36 milioni italiani, compresi in molti casi numeri telefonici e indirizzi mail, disponibili online a seguito di una violazione dei sistemi di Facebook, ilper la protezione deipersonali ha chiesto al social network di rendere immediatamente disponibile un servizio che consenta a tutti gli utenti italiani di verificare se la propria numerazione telefonica o ilindirizzo mail siano stati interessati dalla violazione.In caso affermativo, infatti, ildipotrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce come il cosiddetto “Sim swapping”, una tecnica di attacco che consente di avere accesso aldi ...

Altalex

A chiederlo è ilitaliano per la, in seguito alla diffusione in Rete dei dati di circa 35 milioni di italiani iscritti a Facebook . Come avevamo scritto ieri , si tratta di numeri di ...Furto di dati da Facebook, la richiesta delOggi è intervenuto il, che chiede a Facebook di limitare i rischi. In questo caso, infatti, il numero di telefono potrebbe ...Dopo il furto di dati su Facebook ad opera di hacker, il Garante per la Privacy chiede che il social renda disponibile un servizio per verificare il furto di numero o mail per gli utenti italiani. e ...L'Autorità chiede di prestare attenzione nelle prossime settimane. Chiesto al social network di aprire un servizio per verificare se le loro utenze e mail sono state violate ...