Fmi alza le stime sulla crescita globale nel 2021 | +6%

(Di martedì 6 aprile 2021) Il Fondo monetario internazionale ha rivisto in meglio le previsioni sull'economiae pur con la dovuta cautela descrive ora un quadro di prospettive in cui sembrano esserci più luci che ombre."...

Ultime Notizie dalla rete : Fmi alza

Sugli Usa, dopo il nuovo pacchetto di stimoli varato dall'amministrazione Biden (che ora è a caccia di gettito fiscale) la previsione di ripresa 2021 è stata alzata di 1,3 punti dal, al più 6,4% ...La capo economista delcita i nuovi stimoli Usa, tra i fattori che hanno determinato le revision i in meglio. 'Tuttavia le prospettive presentano sfide intimidenti - avverte - legate alla ...l’Fmi prevede un Pil cinese in espansione dell’8,4% nel 2021 e del 5,6% nel 2022, dopo un rialzo del 2,3% nel 2020. Rispetto alle previsioni di gennaio, la stima per l’anno in corso è stata alzata di ...Pausa nel rally che ha portato ieri gli indici azionari Dow Jones e S&P 500 a chiudere a nuovi valori record. Ieri il Dow Jones ha chiuso in rialzo dell’1,13% a 33.527,19 punti; lo S&P 500 è salito ...