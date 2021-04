El Shaarawy | indisponibile contro Ajax per lesione al flessore

(Di martedì 6 aprile 2021) Elal. Brutte notizie in casa Roma, a pochi giorni dalla trasferta ad Amsterdam. In palio c’è una prima metà della qualificazione alle semifinali dell’Europa League. I giallorossi avranno di fronte a sè un ostacolo molto duro. L’di Ten Hag è quella formazione in grado di raggiungere le semifinali di Champions L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Eredivisie è tornata in campo, tutti i risultati del weekend Infortunio Cornelius, il Parma rischia di perderlo per quattro gare Probabili formazioni di Atalanta-, 2^ giornata di Champions League Probabili formazioni-Atalanta, Champions League Dybala torna solo dopo la sosta, possibile scambio per l’estate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy indisponibile

Webmagazine24

... in attacco gioca Borja Mayoral e non Dzeko ;Mkhitaryan . Inizia meglio il Sassuolo ... Un minuto dopo Elsi fa ipnotizzare da Consigli in un uno contro uno mangiandosi il goal ...In ogni caso l'unico sicuroper la trasferta di sabato sera allo stadio Dall'Ara è D'... Che invece avrà a disposizione Mancini, Spinazzola, Pellegrini ed El. Gli altri due ...Indisponibili: Zaniolo (rottura legamento crociato ginocchio sinistro), Mkhitaryan (problema al polpaccio), Kumbulla (distorsione al ginocchio sinistro), El Shaarawy (lesione al flessore destro) ...L’Europa League, seppur molto difficile, è un obiettivo vitale per la Roma per qualificarsi alla prossima Champions. Fonseca, almeno di una vittoria clamorosa dell‘Europa League, non sarà più l’allena ...