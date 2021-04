“Ecco dove li vedremo”. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, sono i fan a urlarlo a gran voce: “Conduzione, conduzione!” (Di martedì 6 aprile 2021) Lo sanno tutti oramai, l’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, nata all’interno della casa del GF VIP, fuori si è rafforzata. Il vincitore del reality e il figlio di Alba Parietti hanno già avviato collaborazioni professionali e social ma potrebbero fare il cosiddetto salto di qualità, almeno a giudicare dalle speranze espresse dai tanti fan. Moltissimi di loro, infatti, li vedrebbero bene dietro al bancone di Striscia la notizia ora che Ficarra e Picone lasceranno il tg satirico: “Sapete dove mi piacerebbe vedere Tommaso Zorzi e Francesco Oppini alla Conduzione di striscia la notizia… sai che ridere”. C’è da dire che il loro rapporto così schietto e naturale potrebbe dar vita a gag genuine e sketch ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Lo sanno tutti oramai, l’amicizia tra, nata all’interno della casa del GF VIP, fuori si è rafforzata. Il vincitore del reality e il figlio di Alba Parietti hanno già avviato collaborazioni professionali e social ma potrebbero fare il cosiddetto salto di qualità, almeno a giudicare dalle speranze espresse dai tanti fan. Moltissimi di loro, infatti, li vedrebbero bene dietro al bancone di Striscia la notizia ora che Ficarra e Picone lasceranno il tg satirico: “Sapetemi piacerebbe vederealladi striscia la notizia… sai che ridere”. C’è da dire che il loro rapporto così schietto e naturale potrebbe dar vita a gag genuine e sketch ...

