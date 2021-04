Covid: in 8 mesi Unicredit ha erogato 1 mld finanziamento Cdp a pmi colpite (2) (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - “L'intesa con Cdp ci ha consentito di potenziare ulteriormente il supporto fornito alle imprese Italiane, in particolare le pmi e quelle a media capitalizzazione, ampliando la gamma delle soluzioni utili ad assicurare liquidità, ottimizzare il capitale circolante e riprendere gli investimenti", ha dichiarato Francesco Giordano, co-ceo Commercial Banking Western Europe di Unicredit. "Grazie al consolidato rapporto di vicinanza con il sistema produttivo e all'efficienza dei processi creditizi abbiamo rapidamente trasformato la provvista di Cdp in un supporto concreto all'operatività delle imprese dei settori particolarmente colpiti, aiutandole in questa fase delicata di uscita dall'emergenza generata dalla pandemia”. Paolo Calcagnini, vicedirettore generale di Cdp, ha sottolineato che "grazie al lavoro compiuto in sinergia con Unicredit, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) (Adnkronos) - “L'intesa con Cdp ci ha consentito di potenziare ulteriormente il supporto fornito alle imprese Italiane, in particolare le pmi e quelle a media capitalizzazione, ampliando la gamma delle soluzioni utili ad assicurare liquidità, ottimizzare il capitale circolante e riprendere gli investimenti", ha dichiarato Francesco Giordano, co-ceo Commercial Banking Western Europe di. "Grazie al consolidato rapporto di vicinanza con il sistema produttivo e all'efficienza dei processi creditizi abbiamo rapidamente trasformato la provvista di Cdp in un supporto concreto all'operatività delle imprese dei settori particolarmente colpiti, aiutandole in questa fase delicata di uscita dall'emergenza generata dalla pandemia”. Paolo Calcagnini, vicedirettore generale di Cdp, ha sottolineato che "grazie al lavoro compiuto in sinergia con, a ...

