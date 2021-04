“Cosa ho dovuto subire”. Amici 20, Rosa Di Grazia toglie ogni freno e attacca. La rivelazione su Alessandra Celentano (Di martedì 6 aprile 2021) Ha perso il ballottaggio con il fidanzato Deddy ed è uscita da Amici. Rosa di Grazia, la ballerina campana, è stata eliminata dal talent show di Maria De Filippi. Durante l’avventura ad Amici, i due si sono innamorati e visto la delicata eliminazione che avrebbe sancito l’addio di uno o dell’altra, hanno deciso di trascorrere gli ultimi momenti della scuola insieme. In casetta di sono abbracciati e scambiati tenerezze, poi la padrona di casa in collegamento ha dato l’annuncio ufficiale. In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa Di Grazia ha così commentato l’eliminazione: “L’eliminazione? È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro. Ma è stato più gradevole perdere con lui. È ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Ha perso il ballottaggio con il fidanzato Deddy ed è uscita dadi, la ballerina campana, è stata eliminata dal talent show di Maria De Filippi. Durante l’avventura ad, i due si sono innamorati e visto la delicata eliminazione che avrebbe sancito l’addio di uno o dell’altra, hanno deciso di trascorrere gli ultimi momenti della scuola insieme. In casetta di sono abbracciati e scambiati tenerezze, poi la padrona di casa in collegamento ha dato l’annuncio ufficiale. In una intervista pubblicata sul sito Witty,Diha così commentato l’eliminazione: “L’eliminazione? È già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro. Ma è stato più gradevole perdere con lui. È ...

Advertising

Laviniaxstyles : RT @bakyobrien: avrei dovuto recuperare tante materie in queste vacanze, ma l'unica cosa che ho recuperato sono le serie - adhaferea : Io la capisco l'autrice di quei post, so cosa significa avere un disturbo legato all'immagine a livelli così alti d… - MaxxGhe : Wright, che con Barrett condivideva l’appartamento, dovette mentire a Syd: “Ho dovuto dire cose come 'Syd, vado a p… - JoynthG : Oggi e per la seconda volta ho dovuto cancellare un commento sotto ad un video YT. Vorrei precisare che gli autori… - MauroATP : @fernweh_____ Io gli ho risposto 'non solo lo guardo, lo leggo' e mi han guardato stupitissimi. Avrei dovuto dirgli… -