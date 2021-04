Calciomercato Juve | la lista di Paratici per l’attacco da rinforzare

(Di martedì 6 aprile 2021) Mercato: da Moise Kean a Icardi, ecco tutti i nomi caldi perbianconero nella prossima stagione Lapensa alla rivoluzione della rosa sul mercato. I bianconeri si guardano intorno per capire comela squadra. Tanto passa dalla decisione di Cristiano Ronaldo, che entro la fine della stagione comunicherà la sua volontà: la sensazione è che possa restare per onorare il suo contratto di quattro anni. Come rivela Tuttosport, torna inoltre di moda l’idea di uno scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi, già paventato ai tempi dell’Inter. Quello di Maurito non è però l’unico nome preso in considerazione: anche Pogba, Joao Felix, Gabriel Jesus e Dembelé sarebbero profili perfetti per uno scambio. Continua a piacere anche Moise Kean, attaccante exche potrebbe tornare finanziato ...

Advertising

Gazzetta_it : #Kulusevski, troppi ruoli e tanta confusione. Ma resta un grande colpo. Ecco perché - ZZiliani : Nel 2020 il calciomercato ha subito una contrazione monstre a causa del #Covid, ma i milioni finiti nelle tasche de… - UgoBaroni : RT @cmdotcom: #Galeone: '#Allegri è sicuro di tornare a giugno, l'offerta della #Juve non la escludo. Con #Agnelli rapporto ottimo' https:… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La borsa di Pedullà: #Morata e la #Juve in sospeso - UgoBaroni : RT @tuttosport: Mundo Deportivo: '#Dembélé, ecco perché la #Juve lo vuole' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Juventus News 24

Per ladico Chiesa: è arrivato con il peso dei 60 milioni spesi per lui, ma ha saputo scrollarsi di dosso la pressione ed è cresciuto'.Mercato: da Moise Kean a Icardi, ecco tutti i nomi caldi per l'attacco bianconero nella prossima ...La Juve ha qualche problema anche in difesa. Possono segnare sia Ronaldo che Mertens, hanno doti importanti e piede caldo. Cr7 anche se segna ancora tanto non mi sembra più lo stesso, non mi pare sia ...Juventus, il destino di Pirlo è appeso a un filo: con il Napoli match decisivo, il piano della società per rimpiazzarlo subito La Juventus e Pirlo si giocano tutto, domani sera, contro il Napoli.