Advertising

TV7Benevento : Banche, Doris: 'Nuova stagione di aggregazioni processo inevitabile'... - fisco24_info : Banche, Doris: 'Nuova stagione di aggregazioni processo inevitabile': Una nuova stagione di aggregazioni per le ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Banche Doris

Metro

Una nuova stagione di aggregazioni per leè un "processo inevitabile. Guardi all'auto. Agli inizi del 900 c'erano in Italia 300 ... Così Ennioin un'intervista al Messaggero. Quanto a Banca ...E pesano tantoe assicurazioni. La Spagna, molto meno industrializzata, ha già un rapporto ... C'è bisogno di una Borsa ampia, efficiente e che sia specchio della nostra economia", esorta. "...Una nuova stagione di aggregazioni per le banche è un 'processo inevitabile. Guardi all'auto. Agli inizi del 900 c'erano in Italia 300 fabbriche di ...E rappresentano un costo per le banche. Come investire il denaro fermo? Per Ennio Doris occorre aggiornare la Legge del 1983 sui fondi comuni di investimento. A tal proposito dichiara: “Gli italiani ...