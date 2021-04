"Ancora sotto i ferri, sono in ansia e agitata". Le ore di apprensione di Elisabetta Gregoraci (Di martedì 6 aprile 2021) Da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip, non c'è settimana in cui non si parli di Elisabetta Gregoraci. Molto dipende da Pierpaolo Pretelli, il suo ex amico speciale che dopo essersi infatuato di lei nella casa di Cinecittà ed essere stato cortesemente "rimbalzato", prima ha trovato ristoro in una bella storia d'amore con l'altra coinquilina Giulia Salemi e poi non ha lesinato commenti velenosi proprio sulla Gregoraci. Ma anche Ely, ex moglie di Flavio Briatore, ha guadagnato sui social un grande appeal, e ogni sua confessione o riflessione ottiene sempre centinaia di interazioni e commenti affezionati. Non poteva fare eccezione l'ultimo post, decisamente allarmato, in cui aggiorna i sostenitori sulle condizioni di salute della sua cagnetta Diva, costretta a sottoporsi a una delicata operazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Da quando ha lasciato il Grande Fratello Vip, non c'è settimana in cui non si parli di. Molto dipende da Pierpaolo Pretelli, il suo ex amico speciale che dopo essersi infatuato di lei nella casa di Cinecittà ed essere stato cortesemente "rimbalzato", prima ha trovato ristoro in una bella storia d'amore con l'altra coinquilina Giulia Salemi e poi non ha lesinato commenti velenosi proprio sulla. Ma anche Ely, ex moglie di Flavio Briatore, ha guadagnato sui social un grande appeal, e ogni sua confessione o riflessione ottiene sempre centinaia di interazioni e commenti affezionati. Non poteva fare eccezione l'ultimo post, decisamente allarmato, in cui aggiorna i sostenitori sulle condizioni di salute della sua cagnetta Diva, costretta aporsi a una delicata operazione ...

