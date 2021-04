Amoroso Day | il ritorno di Alessandra con due canzoni gemelle tra buio e colori

(Di martedì 6 aprile 2021) Oggi, martedì 6 aprile, è l’Day!è pronta al grandedopo i successi di Karaoke con i Boomdabash e Pezzo di cuore con Emma. La cantante sarà protagonista dell’artista day del Corriere della Sera e Radio Italia ed ha già annunciato il lancio di due nuovi singoli. Piuma uscirà mercoledì 7 e Sorriso Grande uscirà giovedì 8. Questi brani sono due, una non può esistere senza l’altra ha spiegato la stessa. E’ proprio per questo che l’artista salentina ha scelto di lanciare i singoli uno di seguito all’altro. Dueche sono nate prima del lockdown e si sono sviluppate dopo, come ha raccontato Sandrina a Il Corriere della Sera.Day, Piuma ...

