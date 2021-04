Addebiti doppi per le auto Tesla | cosa è successo?

(Di martedì 6 aprile 2021) Sta succedendo in questi giorni: alcuni utenti didenuncianodopo l’acquisto di un’, senza per questo averne ricevute due. Cerchiamo di capire megliosiaalla? La questione è apparsa strana fin da subito. Gli acquirenti hanno comprato un’, ma sul loro conto corrente il totale è

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addebiti doppi

Trend-online.com

Questo significa che coloro che abbiano attivata la procedura di pagamento automatico sul conto corrente (SDD, Sepa Direct Debit, che ha sostituito il cosiddetto RID) si troveranno addebitato due ...... diversi cittadini hanno eseguito più di un pagamento elettronico per i veicoli posseduti, generandomultipli sui propri conti correnti - spiega l'assessore regionale alle Finanze e Tributi, ...In ogni caso, Lee sembra fiducioso che tutto possa risolversi in tempi brevi. Altre esperienze Sempre secondo la CNBC, altre persone si sono ritrovate addebiti doppi tra i 37.000 e i 71.000 dollari, ...Alcuni acquirenti di auto Tesla si sono visti addebitare sui loro conti correnti il prezzo dovuto per l'acquisto dei veicoli per ben due volte. E' quanto emerge da un articolo della Cnbc, che ha racco ...