West Ham, Moyes: «Rice? Servirebbe la Banca d'Inghilterra per strapparcelo»

David Moyes, tecnico del West Ham, parla dei gioielli della squadra e del possibile addio in estate: le parole su Rice e Soucek Il tecnico del West Ham, David Moyes, ha parlato di Rice e Soucek prima della gara il Wolverhampton. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sports sui suoi gioielli. «Come ho detto per Declan Servirebbe l'intervento della Banca d'Inghilterra e di quella di Scozia per prenderlo,quanto a Tomas penso che dovrebbe muoversi la Banca della Repubblica Ceca».

