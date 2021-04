Visconte: "Amo follemente la D'Urso" (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Visconte Guglielmotti si è dichiarato innamorato da dieci anni di Barbara D'Urso: la conduttrice lo ha nuovamente rifiutato. Visconte Guglielmotti: “Innamorato di Barbara D’Urso da dieci anni” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 5 aprile 2021) IlGuglielmotti si è dichiarato innamorato da dieci anni di Barbara D': la conduttrice lo ha nuovamente rifiutato.Guglielmotti: “Innamorato di Barbara D’da dieci anni” su Notizie.it.

Advertising

Antico_Egitto : Domenica Live, Barbara D'Urso umilia il visconte dell'Isola dei famosi: 'Ti amo da 10 anni', 'Non hai speranze, sai… - infoitcultura : Domenica Live, Barbara D'Urso umilia il visconte dell'Isola dei famosi: 'Ti amo da 10 anni', 'Non hai speranze, sai… - infoitcultura : Visconte Guglielmotti si dichiara a Barbara D'Urso 'Ti amo'/ Ma riceve due di picche! - infoitcultura : Visconte Guglielmotti: “Amo ancora Barbara d’Urso”, lei risponde così - Federica20_ : “Visconte non hai speranze” Io la amo ?? #domenicalive -