Viabilità Roma Regione Lazio del 05-04-2021 ore 12 | 30

(Di lunedì 5 aprile 2021)DEL 5 APRILEORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA CASSIA, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER TRAFFICO INTENSO INVECE SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. CAMBIAMO ARGOMENTO TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA E. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO PUBBLICO IN TUTTO IL QUADRANTE. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO NON INTERFERISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ VACCINALE PRESSO L’HUB DELLA NUVOLA. INFINE, CON RIFERIMENTO ...