Qualificazioni Atp Marbella 2021: Giustino lotta, ma cede in tre set a Laaksonen (Di lunedì 5 aprile 2021) Lorenzo Giustino lotta, ma è costretto ad arrendersi in tre set 5-7 6-3 1-6 allo svizzero Henri Laaksonen nel match valevole per il turno decisivo di qualificazione al torneo Atp di Marbella 2021. Nel primo set l’azzurro si rende protagonista di un buon avvio di gara, trovando il break nell’ottavo game, ma la reazione del suo avversario è immediata, tanto da ribaltare il punteggio ed imporsi con un 7-5. Intorno alla metà del secondo parziale è ancora il tennista italiano a strappare il servizio al rivale, per poi chiudere sul 6-3 e mandare l’incontro al terzo. Nel set conclusivo non c’è storia: l’atleta di origine finlandese domina Giustino mediante un netto 6-1 e porta a casa la vittoria. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 aprile 2021) Lorenzo, ma è costretto ad arrendersi in tre set 5-7 6-3 1-6 allo svizzero Henrinel match valevole per il turno decisivo di qualificazione al torneo Atp di. Nel primo set l’azzurro si rende protagonista di un buon avvio di gara, trovando il break nell’ottavo game, ma la reazione del suo avversario è immediata, tanto da ribaltare il punteggio ed imporsi con un 7-5. Intorno alla metà del secondo parziale è ancora il tennista italiano a strappare il servizio al rivale, per poi chiudere sul 6-3 e mandare l’incontro al terzo. Nel set conclusivo non c’è storia: l’atleta di origine finlandese dominamediante un netto 6-1 e porta a casa la vittoria. SportFace.

Advertising

sportface2016 : Qualificazioni #AtpMarbella 2021: #Giustino lotta, ma cede in tre set a #Laaksonen - Leonard40959202 : Marbella ATP-250: Leo Borg eliminato nel primo turno delle qualificazioni. - sportface2016 : #ATPMarbella 2021: #Giannessi out alle semifinali delle quali - federtennis : Qualificazioni #ATP 250 di Marbella: Lorenzo #Giustino vince il derby contro Roberto #Marcora per 7-6 6-4.… - CentotrentunoC : #SardegnaOpen #ATP ?? Archiviata la prima giornata di incontri al #Tennis Club #Cagliari: così le prime partite di… -